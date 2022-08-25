Удар по Чаплиному: Координаторка ООН в Україні закликала «всі сторони» дотримуватися міжнародного права

Гуманітарний координатор ООН по Україні Деніз Браун прокоментувала російський ракетний удар по Чаплиному (Дніпропетровська область), висловивши співчуття родинам загиблих, але в кінці своєї заяви закликала всі сторони дотримуватися міжнародного права. Це викликало критику, зокрема у ЗМІ.

У своїй заяві Браун засуджує російське вторгнення, але не вказує, хто саме вдарив ракетами по Чаплиному.

«Під час удару загинули діти. І загинули там, де вони мали б бути в безпеці, — удома або подорожуючи з родинами. Вони мали бути убезпечені, але не були [...]. Ці шість місяців російського вторгнення мешканці України все ще бачать, як гинуть, отримують поранення і психологічні травми їхні рідні, як сімʼї розʼєднуються, а будинки, школи та лікарні зазнають обстрілів. Під час війни цивільні громадяни та цивільна інфраструктура повинні бути захищені», — йдеться в заяві.

В останньому абзаці заяви Браун зазначає, що «всі сторони без винятку повинні сумлінно дотримуватись своїх зобовʼязань за міжнародним гуманітарним правом і постійно забезпечувати, щоб цивільні мешканці були захищені».

Саме фраза «всі сторони без винятку» викликала обурення. Деякі ЗМІ написали, що цією фразою Браун прирівняла Україну до росії в контексті вбивства цивільних. Проте Офіс ООН з координації гуманітарних питань у кінці своїх заяв майже завжди використовує словосполучення «всі сторони» — як шаблонне.