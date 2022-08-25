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Київрада перейменувала 95 вулиць із тих, за які містяни голосували в додатку «Київ Цифровий»

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Київська міська рада ухвалила рішення про перейменування 95 вулиць, провулків і площ, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увіковічнити памʼять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і героїв, які прославляли Україну та боролися за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні», — заявив Кличко.

Він пояснив, що процес перейменування у столиці ще не завершений, на наступному пленарному засіданні депутати продовжать працювати над цими питаннями.

Деякі з перейменованих вулиць:

  • вулиця Генерала Жмаченка перейменована на вулицю Князя Романа Мстиславича;
  • вулиця Маршала Малиновського — на вулицю Героїв полку «Азов»;
  • площа Тульська — на площу Героїв УПА;
  • вулиця Бударіна — на вулицю Українського відродження;
  • вулиця Карла Маркса — на вулицю Гуцульська;
  • вулиця Пітерська — на вулицю Лондонська;
  • вулиця Мічуріна (у Соломʼянському районі) — на вулицю Морських піхотинців;
  • вулиця Ростовська — на вулицю Луцька.