Київрада перейменувала 95 вулиць із тих, за які містяни голосували в додатку «Київ Цифровий»

Київська міська рада ухвалила рішення про перейменування 95 вулиць, провулків і площ, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увіковічнити памʼять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і героїв, які прославляли Україну та боролися за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні», — заявив Кличко.

Він пояснив, що процес перейменування у столиці ще не завершений, на наступному пленарному засіданні депутати продовжать працювати над цими питаннями.

Деякі з перейменованих вулиць: