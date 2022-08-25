Sony підніме ціну на консолі PlayStation 5 через інфляцію

Компанія Sony підніме ціну на свої ігрові консолі PlayStation 5 через інфляцію в основних регіонах, крім США. Зміну цін пояснили змінами у світовій економіці та її впливом на бізнес, насамперед на збільшення витрат на поставки.

Про це йдеться у блозі Sony.

Зміни цін торкнуться Європи, Канади, Китаю, Австралії, Японії, Британії та Мексики.

У Європі PS5 із дисководом Ultra HD Blu-ray коштуватиме €549,99, а PS5 Digital Edition — €449,99. Таким чином, консолі подорожчають на €50.

Приблизно в такому ж діапазоні подорожчають консолі у вищевказаних регіонах. Лише у США PS5 Ultra HD збереже стару ціну — $499,99, а PS5 Digital Edition — $399,99.