Удова баскетболіста Кобі Браянта відсудила $16 мільйонів компенсації за те, що рятувальники та поліція «злили» фотографії з місця аварії

Удова американського баскетболіста Кобі Браянта, який загинув у 2020 році в авіакатастрофі, відсудила $16 мільйонів компенсації за моральну шкоду, якої їй завдали фотографії з місця аварії. Вони зʼявилися у публічному просторі через «злив» інформації від поліції та рятувальників.
Про це пише BBC.
Сорокарічна Ванесса Браянт на суді повідомила, що у неї почалися панічні атаки після опублікованих фото трагедії, які зробили поліцейські з місцевого округу Лос-Анджелес та рятувальники. Суд вирішив, що округ має виплатити їй компенсацію.
Ще одному співзаявнику, Крістоферу Честеру, суд також присудив компенсацію. Його рідні теж загинули під час падіння гелікоптера, в якому був Браянт.
У листопаді минулого року округ самостійно погодився виплатити родинам загиблих по $2,5 мільйона за емоційний стрес, однак удова Браянта не погодилася із такою сумою та пішла до суду. Вона згадувала про те, що вперше відчула, коли побачила фотографії аварії у виданні Los Angeles Times.
«Я ніколи не хочу бачити ці фотографії. Я хочу памʼятати свого чоловіка та дочку такими, якими вони були», — наголосила вона.
Адвокат місцевої влади запевняв, що фото з місця події були необхідними і ніде не публікувалися, однак співробітники поліції та рятувальних служб пересилали їх між собою — і таким чином вони опинилися в ЗМІ.
- 26 січня 2020 року зірка НБА Кобі Браянт летів на молодіжний баскетбольний турнір у Лос-Анджелес. Разом із ним на борту вертольота було вісім людей, включно з його 13-річною дочкою Джіанною. Вертоліт розбився після 40 хвилин польоту — усі загинули.