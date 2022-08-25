Удова баскетболіста Кобі Браянта відсудила $16 мільйонів компенсації за те, що рятувальники та поліція «злили» фотографії з місця аварії

Удова американського баскетболіста Кобі Браянта, який загинув у 2020 році в авіакатастрофі, відсудила $16 мільйонів компенсації за моральну шкоду, якої їй завдали фотографії з місця аварії. Вони зʼявилися у публічному просторі через «злив» інформації від поліції та рятувальників.

Про це пише BBC.

Сорокарічна Ванесса Браянт на суді повідомила, що у неї почалися панічні атаки після опублікованих фото трагедії, які зробили поліцейські з місцевого округу Лос-Анджелес та рятувальники. Суд вирішив, що округ має виплатити їй компенсацію.

Ще одному співзаявнику, Крістоферу Честеру, суд також присудив компенсацію. Його рідні теж загинули під час падіння гелікоптера, в якому був Браянт.

У листопаді минулого року округ самостійно погодився виплатити родинам загиблих по $2,5 мільйона за емоційний стрес, однак удова Браянта не погодилася із такою сумою та пішла до суду. Вона згадувала про те, що вперше відчула, коли побачила фотографії аварії у виданні Los Angeles Times.

«Я ніколи не хочу бачити ці фотографії. Я хочу памʼятати свого чоловіка та дочку такими, якими вони були», — наголосила вона.

Адвокат місцевої влади запевняв, що фото з місця події були необхідними і ніде не публікувалися, однак співробітники поліції та рятувальних служб пересилали їх між собою — і таким чином вони опинилися в ЗМІ.