Франція розслідує причетність компанії Total до поставок палива для армії рф

«Це надзвичайно серйозна тема, тому необхідно провести розслідування, аби зрозуміти, чи мало місце порушення санкцій», — заявив міністр і додав, що зараз у нього недостатньо інформації, аби робити висновки.

Газета Le Monde 24 серпня повідомила, що TotalEnergies брала участь у поставках газового конденсату для виробництва реактивного палива, яке могло використовуватися російськими військовими літаками в Україні, через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським «Новатеком».

Видання уточнило, що паливо виробили з газового конденсату, що поставляється «Тернефтегазом», в якому TotalEnergies володіє 49%. Вони, на відміну від великих західних конкурентів, зберегли свої активи в росії, хоча й заявили, що не експлуатують інфраструктуру, яка йде на потреби війська рф. Також вони запевняють, що нічого не знають про потенційне виробництво авіакеросину їхніми діловими партнерами.