17-річний пілот став наймолодшою людиною, яка самостійно облетіла навколо світу на надлегкому літаку

17-річний Мак Резерфорд став наймолодшою ​​людиною, яка самостійно здійснила навколосвітній політ на надлегкому літаку. Він розпочав свою подорож пʼять місяців тому.

Про це пише Associated Press.

Резерфорд 24 серпня приземлився на злітно-посадковій смузі неподалік столиці Болгарії Софії. Тепер пілот претендує на два рекорди Гіннеса. Він став наймолодшою ​​людиною, яка самостійно облетіла навколо світу, і наймолодшою ​​людиною, яка зробила це на надлегкому літаку.

Пілот сподівається, що його досягнення надихнуть молодь на здійснення своїх мрій.

«Просто тримайтеся своїх мрій, незалежно від того, скільки вам років. Наполегливо працюйте та рухайтеся вперед, щоб досягти своїх цілей», — сказав він, коли вийшов із літака.

Подорож Мака Резерфорда розпочалася 23 березня. Його шлях проходив через 52 країни на пʼяти континентах. Під час польоту йому виповнилося 17 років. Щоб встановити рекорд, визнаний «Книгою Гіннеса», він двічі перетнув екватор.

До цього наймолодшою людиною, яка облетіла навколо світу на ультралегкому літаку стала його 19-річна сестра Зара. Вона завершила власний великий політ у січні.

Як і Зара, Резерфорд літав на Shark — одному з найшвидших надлегких літаків у світі з крейсерською швидкістю 300 км/год. Зазвичай цей літак двомісний, але його модифікували для тривалої подорожі, замінивши друге сидіння додатковим паливним баком.

Спочатку Мак планував, що його подорож триватиме максимум три місяці, але політ тривав довше через несподівані перешкоди: мусонні дощі, піщані бурі та сильну спеку.

Також затримки виникали через очікування дозволів та інших документів, необхідних для подальшого польоту, і через зміну запланованого маршруту.

Резерфорд летів через Африку та Перську затоку до Індії, Китаю, Південної Кореї та Японії. Він перетнув північну частину Тихого океану і після 10 годин у повітрі приземлився на вулканічному острові поблизу Берингової протоки. Звідти він попрямував на Аляску і вниз по західному узбережжю Сполучених Штатів до Мексики. Потім Резерфорд знову відправився на північ уздовж східного узбережжя США до Канади та через Атлантичний океан до Європи.

Батько пілота Сем Резерфорд сказав, що він надзвичайно щасливий та пишається досягненнями своїх дітей. Він сказав журналістам, що такий захід особливо надихає дітей йти за своїми мріями, а батьків — підтримувати їх у цьому.

«Поки він летів, я постійно намагалася бути на звʼязку і допомагати йому. Наші батьки дзвонили йому щодня, і я долучалася до цих розмов. Я давала йому поради щодо маршруту, щодо рейсу, щоб бути для нього корисною», — розповіла сестра Мака Зара Резерфорд.

Після встановлення рекорду молодий пілот планує зосередиться на своїй освіті.

«Наступне, що я збираюся зробити, — повернуся до школи і надолужуватиму все, що зможу», — сказав він.