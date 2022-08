Gogol Bordello виступили для українських прикордонників і випустили кліп до Дня Незалежності України

Американський інтернаціональний панк-рок-гурт Gogol Bordello зіграв для українських прикордонників. VICE News показало фрагмент виступу музикантів в Україні, але не вказало, де саме він відбувся.

Окрім того, сьогодні, 24 серпня, до Дня Незалежності України гурт Gogol Bordello випустив кліп на пісню “Take Only What You Can Carry”, записану разом із вокалісткою гурту KAZKA. Пісня присвячена українським біженцям і захисникам.