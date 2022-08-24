В Ізраїлі на 22% зріс видобуток газу. Тепер країна планує експортувати його до ЄС

У першій половині року видобуток природного газу в Ізраїлі зріс на 22%. Тепер уряд планує збільшити експорт газу до Європи.

Про це пише Bloomberg.

За даними Міністерства енергетики, видобуток зріс до 10,85 мільярда кубометрів за пів року, а експорт до сусідніх з Ізраїлем країн — на 35%, до 4,59 мільярда кубометрів. Таке збільшення повʼязане із видобутком на родовищах Тамар і Левіафан у східному Середземноморʼї.

Роялті від газу, корисних копалин і зборів зросли приблизно на 50% і досягли 829 мільйонів шекелів ($253 мільйони) — майже всі ці кошти отримали за рахунок газу.

Ізраїль нарощує видобуток, оскільки європейські країни шукають природний газ по всьому світу, а ціни на енергоносії у ЄС сягають рекордного рівня. Премʼєр-міністр Бельгії Александер де Кроо висловив думку, що енергетична криза в Європі триватиме до 10 років, а не тільки протягом прийдешньої зими.