WP: Зеленському про вторгнення повідомив міністр Монастирський. А кремль 24 лютого дзвонив в ОП і вимагав здатися

Американська газета The Washington Post до Дня Незалежності України зробила великий матеріал про оборону Києва. У ньому серед іншого цікаві деталі — хто повідомив президенту Володимиру Зеленському про початок війни, та про дзвінок з Кремля 24 лютого. Сповістив президента про початок війни міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, якому перед цим подзвонив начальник Прикордонної служби та повідомив про бойові дії у трьох прикордонних регіонах. Діалог Монастирського із Зеленським виглядав так: «Почалося», — сказав Монастирський.

«Що саме?» — спитав Зеленський.

«Враховуючи те, що тривають обстріли відразу в різних місцях, це воно», — уточнив Монастирський і додав, що це схоже на повномасштабний наступ на Київ.

Також у перший день повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого, главі Офісу президента Андрію Єрмаку телефонували з Кремля. Телефон задзвонив один раз, потім ще. Єрмак відповів і почув хрипкий голос дмитра козака — заступника керівника адміністрації путіна. Козак сказав, що українцям настав час здаватися. Єрмак вилаяв козака і повісив слухавку. 26 лютого відбулась розмова міністра оборони України Олексія Резнікова з білоруським колегою віктором хреніним (попередня розмова була 22 лютого, і хренін запевняв, що наступу з території білорусі не буде). Цього разу білоруський міністр сказав, що передає послання свого російського колеги сергія шойгу: «Якщо Україна підпише акт про капітуляцію, вторгнення припиниться». Резніков відповів: «Я готовий прийняти капітуляцію з російської сторони». Зараз Зеленський розповів The Washington Post, що міністру оборони Олексію Резнікову зрештою потрібно буде звернутися до терапевта, тому що він дуже емоційно і фізично виснажений.