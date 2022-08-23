До Дня Незалежності Eldorado.ua друкуватиме на чеках Акт проголошення незалежності України

Від 24 серпня до 28 серпня в усіх магазинах мережі побутової техніки та електроніки Eldorado.ua на чеках будуть друкувати Акт проголошення незалежності України.

«Команда Eldorado.ua вирішила нагадати кожному, хто завітає в магазини мережі, важливий зміст документа. Адже саме з нього почалася відбудова вільної незалежної України», — пояснили в компанії.

Крім цього, в Eldorado.ua запустили в Telegram тематичний стикер-пак з визначними історичними постатями. Там є цитати про Україну від Михайла Грушевського, Тараса Шевченка, Григорія Сковороди та Лесі Українки. Додати стикери можна за посиланням.