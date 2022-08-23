Що у світі писали про війну в Україні 22 серпня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

The Wall Street Journal пише про роль Криму в російсько-українській війні. Від початку повномасштабного вторгнення Крим і чорноморський флот рф служили важливими базами постачання і забезпечували окупацію півдня України, пише видання. Крім цього, Крим відігравав важливу роль у планах створення сухопутного шляху до Молдови через Одесу. Нещодавні успіхи України в знищенні військових цілей на території півострова визначили його слабкі місця. Так, вибухи на авіабазі в Саках вивели з ладу понад половину морської авіації чорноморського флоту рф, зазначає WSJ, посилаючись на анонімного західного чиновника. Через останні вибухи російський флот виконує функцію хіба берегової охорони, яка інколи випускає ракети, вважає джерело видання. Як здатність ЗСУ цілити по обʼєктах у Криму вплине на хід війни в цілому, поки що не відомо, та наразі Україна має за мету звільнення Херсону й тому бʼє по ланцюгах постачання та мостах, щоб ізолювати росіян. Веліна Чакарова, директорка Австрійського Інституту європейської політики та політики безпеки вважає, що Україна також може цілити по Криму з метою розмивання російського військового потенціалу ― за принципом корозії. Експерти також вважають, що успішні удари свідчать, що ЗСУ краще розуміє, як працюють російські ПВО, використовує дані розвідки та бере максимум від нового західного обладнання. Водночас, зазначає WSJ, вибухи в Криму можуть призвести до ескалації війни ― зокрема, виправдати тотальну мобілізацію в рф.

Майкл Ріордан, фізик та автор, пише про можливий вплив «нової холодної війни» на розвиток науки в колонці на The New York Times. Ріордан вважає, що одним із багатьох нищівних наслідків вторгнення росії в Україну є шкода для міжнародної наукової співпраці. Протягом останніх двох десятків років співпраця вчених із різних країн дала неймовірні результати: так з’явився великий адронний колайдер, завдяки якому було відкрито бозон Хіггса. А завдяки міжнародному проекту LIGO було зібрано дані про злиття надмасивних чорних дір. В обох проектах брали участь, у тому числі, і науковці з росії. Через агресію росії її вчені стали небажаними для участі в таких масштабних проектах, що, на думку Ріордана, може сповільнити науковий прогрес. Зокрема автор пише, що великі наукові відкриття на сьогодні можливі лише за умови співпраці та обміну між різними вченими, бо окремі нації не володіють ні необхідними інтелектуальними, ні фінансовими ресурсами. Зараз уперше за багато років міжнародна наукова співпраця опинилася під загрозою через невиправданий напад однієї країни-учасниці міжнародних наукових проєктів на іншу. Ймовірно, пише Ріордан, це зрештою призведе до повернення світового порядку часів Холодної війни.

Люк МакГі, редактор розділу європейської політики сайту CNN, пише про випробування європейської підтримки України цієї зими. Шість місяців минуло від початку повномасштабної війни росії та України, і за цей час Захід продемонстрував єдність, якої багато хто не очікував. Та на сьогодні, пише МакГі, західні чиновники та дипломати вже не так певні, що Європа збереже консенсус узимку, коли ціни на продукти зростуть, а опалення в будинках буде обмеженим. Деякі країни вже почали готуватися до кризи: в Берліні більше не підсвічують монументи, а французи отримують штраф за відкриті двері, коли працює кондиціонер. МакГі пише, що серед його співрозмовників з-поміж європейських дипломатів і чиновників є занепокоєння, що деякі країни західної Європи досі сподіваються відновити «нормальні взаємини» з рф. Крім цього, постачання зброї Україні не може тривати вічно, адже її запаси вичерпні. Втома від війни впливає на суспільну думку: чим довше триває війна, тим складніше втримати увагу аудиторії. Кілька джерел повідомили МакГі, що вони побоюються, що в якийсь момент Захід захоче досягти мирної угоди в Україні. Щоправда, згоди щодо умов такої угоди немає: чи Захід підтримає Україну в прагненні відновити кордони до 2014 року, чи до 24 лютого 2022-го, невідомо. Сумна правда полягає в тому, пише автор, що країни, які не мають кордону з рф, досі не розуміють небезпеки, яку несе москва.