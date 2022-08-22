Мінкультури перепросило за «флешмоб із тризубом» до Дня Незалежності і дало пояснення

Міністерство культури та інформаційної політики перепросило і пояснило «флешмоб із тризубом» до Дня Незалежності, який розкритикували в соцмережах.

Про це йдеться в повідомленні МКІП на сайті та у Facebook.

«Символ, який було запропоновано, жестовою мовою означає букву Н – Незалежність. Хочемо наголосити, що МКІП не ініціювало проведення флешмобу з тризубом, не замовляло ніяких інформаційних кампаній та, звісно ж, не платило жодних коштів за це. Мова жестів досить сенситивна і має багато нюансів. Питання не було досліджене належним чином, та цілком логічно ми зіткнулися з осудом спільноти», — пояснили в Міністерстві.

У відомстві заявили, що «перекреативили» разом із аґенцією Banda. «Наголошуємо, що в жодному випадку ніхто не ставив за мету зневажити або образити наших співгромадян. Переконані, що тризуб Чорновола — єдиний правильний жест цього символу», — йдеться в заяві.