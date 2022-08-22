До Бразилії привезли забальзамоване серце її першого імператора. Там святкують 200-річчя незалежності

До Бразилії привезли забальзамоване серце першого бразильського імператора Педру I. Цю подію приурочили до 200-річчя незалежності від Португалії.

Про це пише BBC.

Серце, яке зберігалося в колбі, наповненій формальдегідом, доставили на борту військового літака з Португалії. Його супроводжував мер міста Порту Руї Морейра.

«Серце зустрінуть, як главу держави, до нього ставитимуться так, ніби Дон Педро I все ще живий серед нас», — сказав начальник протоколу МЗС Бразилії Алан Коельо де Селлос.

Також на честь прибуття серця імператора зіграють музичний твір Педру, який за часів його правління був гімном Бразилії. Після урочистостей забальзамований орган повернуть до Бразилії.

Педру І народився в 1798 році в королівській родині Португалії, яка на той час також правила Бразилією. Сімʼя втекла до своєї колонії під час наступу військ Наполеона. Коли батько Педру, король Жуан VI, повернувся до Португалії в 1821 році, він залишив 22-річного сина правити Бразилією як регента.

Через рік Педру кинув виклик португальському парламенту, який хотів зберегти Бразилію як колонію, і відхилив його вимогу повернутися на батьківщину. 7 вересня 1822 року він видав декларацію незалежності Бразилії і незабаром після цього був коронований імператором.