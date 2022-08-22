У Китаї замінили кінцівку мультфільму «Посіпаки: Становлення лиходія», бо вона суперечить суспільним нормам

У Китаї замінили кінцівку мультфільму «Посіпаки: Становлення лиходія», оскільки вона не відповідала суспільним нормам у країні.

Про це пише The Guardian.

Наприкінці мультфільму один із персонажів — Кастет — імітує власну смерть, аби не потрапити до вʼязниці за скоєні злодіяння. Разом із головним героєм Грю він тікає. У Китаї цю сцену замінили на пояснення, що Кастет насправді відсидів 20 років і повернувся до власної родини, виховавши трьох дітей.

Численні онлайн-коментатори висміяли зміни, заявивши, що вони нагадують презентацію PowerPoint. Huaxia Film Distribution і China Film Co, дистрибʼютори фільму в Китаї, відмовилися від коментарів.

У Китаї діють обмеження на кількість закордонних фільмів, які там можна показувати в кінотеатрах. У багатьох голлівудських фільмах, які демонструються в країні, деякі сцени пропущені або змінені. Цього року китайські глядачі помітили, що у версії фільму «Бійцівський клуб», показаній на китайському стримінговому сайті Tencent Videoщо, не було оригінальної кінцівки, у якій головний герой і його альтер-его підривають кілька хмарочосів.

Натомість на екрані показали, що поліція «швидко з’ясувала весь план і заарештувала всіх злочинців, успішно запобігши вибуху бомби». Ці зміни викликали широкі висміювання, змусивши Tencent відновити оригінальну кінцівку.