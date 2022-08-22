В Англії у зоопарку народилась рідкісна червона панда — їх менше 10 тисяч у світі

Тварина народилася у липні, зараз зоопарк чекає, поки вона підросте для ветеринарного огляду. Маля народилося у матері Тіллі та батька Нам Панга, який помер за місяць до народження дитинчати. Пару підібрали у рамках міжнародної програми розведення, але останні чотири роки їм не вдавалося зачати дитину.

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Народження є гарною новиною для охорони природи у всьому світі — у дикій природі залишилося менше 10 тисяч червоних панд, вони занесені до списку Міжнародного союзу охорони природи як вид, що перебуває під загрозою зникнення. Їх популяція скорочується через втрату сприятливого довкілля та через полювання на них.

Попри свою назву червоні панди тісніше повʼязані з єнотами та ласками, ніж із чорно-білими пандами. Однак обидва види панд покладаються на бамбукову дієту, яка і дала їм назву. Слово «панда» походить від непальського слова «понья», що означає «бамбук» або «травоїдна тварина».