Вчені знайшли спосіб утилізації «вічних хімікатів»

Вчені Північно-Західного університету США заявили, що розробили спосіб знищення PFAS, так званих вічних хімікатів, за допомогою низькотемпературних та дешевих продуктів, зокрема гідроксиду натрію.

Про це пише BBC.

PFAS — це велика складна група промислових хімічних речовин, які входять до складу різноманітних повсякденних продуктів. Наприклад, вони запобігають прилипанню їжі до упаковки чи посуду, роблять одяг і килими стійкими до плям і створюють ефективнішу протипожежну піну. PFAS використовуються в таких галузях, як аерокосмічна, автомобільна, будівельна та електроніка.

У межах досліджень хіміки вивчили різні сполуки розчинника з іншими речовинами. Так було виявлено, що коктейль з розчинника, гідроксиду натрію (звичайний компонент мила) і води, підігрітий до температури кипіння, здатний розкласти сполуки PFAS.

Причина, чому PFAS так важко утилізувати, полягає в тому, що вони містять багато звʼязків вуглецю та фтору — найміцніших в органічній хімії. Але саме ці звʼязки означають, що речовини можуть відштовхувати рідини, відомі як омніфобні, і роблять їх дуже корисними для фармацевтичної та харчової промисловості. Новий метод «націлений» на групу слабше заряджених атомів кисню. Процес фактично «відділяє головну групу від хвоста», і PFAS починає розпадатися, залишаючи лише нешкідливі продукти.

Керівник дослідницької групи Бріттані Транг зазначила, що результати цікаві тим, наскільки простим виявилося рішення. Однак PFAS здатні накопичуватися в рибі та диких тваринах. «Вічні хімікати» можуть спричинити серйозні проблеми зі здоровʼям, зокрема онкологічні захворювання та вроджені дефекти.