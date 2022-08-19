Прогноз погоди на вихідні: спека в Україні трохи спаде, місцями очікуються дощі

У вихідні в більшості регіонів України спека злегка спаде. При цьому в деяких областях пройдуть дощі, можливі грози.

Про це повідомляють Sinoptik та Укргідрометцентр.

У суботу, 20 серпня, дуже спекотно буде лише на Закарпатті — до +32 °С. В Одеській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській, Чернівецькій та Кіровоградській областях очікуються +29...+30 °С, у решті областей — +26...+28 °С. Уночі термометри на заході країни покажуть +14…+16 °С, на півночі та в центрі — +16…+17 °С, на півдні та сході — +18…+20 °С.

На більшій частині України погода в суботу буде ясною. Дощі з грозами прогнозуються на сході, у Херсонській, Полтавській, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях.

Український гідрометеорологічний центр

У неділю, 21 серпня, до дощової погоди варто підготуватися мешканцям західних областей. Так, грози пройдуть на Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, а також у Закарпатській та Чернівецькій областях. На решті території очікується мінлива хмарність за середньої денної температури +26…+28 °С. Трохи спекотніше буде лише у Вінницькій, Закарпатській, Луганській та Івано-Франківській областях — +29…+30 °С.