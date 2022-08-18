Мінспорту затвердило умови проведення футбольних змагань в Україні

Міністерство молоді та спорту затвердило правила проведення футбольних змагань в умовах війни.

Про це повідомляє сайт міністерства.

Футбольні матчі організовуватимуться в окремих регіонах України, на стадіонах, які відповідають вимогам регламентів та допущені до проведення матчів в умовах воєнного стану обласними військовими адміністраціями.

Матчі будуть проводитися без глядачів, за участі акредитованих організатором матчу осіб, залучених до організації матчу. Схеми шляхів евакуації до укриттів повинні бути розміщені в усіх доступних місцях стадіону.

Порядок дій має бути прописано у Плані дій на випадок оголошення повітряної тривоги або настання інших надзвичайних ситуацій чи загроз. Відстань до найближчого укриття повинна бути не більше 500 м.

У випадку оголошення повітряної тривоги диктор стадіону повинен оголосити: «Увага! Повітряна тривога! Просимо всіх прослідувати в укриття!». Арбітр матчу одразу дає свисток про зупинку матчу та разом з командами прямує до укриття.

«Детальна інструкція буде донесена УАФ до всіх футбольних клубів, операторів стадіонів, обласних військових адміністрацій. Я прошу всіх максимально відповідально підходити до виконання. Безпека передусім!» — наголосив голова міністерства Вадим Гутцайт.