Американська компанія відправить на МКС теплицю з коноплями

Американська компанія Redwire у рамках проєкту Greenhouse створить на Міжнародній космічній станції першу в історії комерційну теплицю. Її планують запустити в космос не раніше весни 2023 року. Там вирощуватимуть коноплі.

Про це йдеться на сайті компанії.

«Redwire Greenhouse розширить можливості для наукових відкриттів, щоб покращити виробництво сільськогосподарських культур на Землі, і забезпечить критичні дослідження рослинництва в космосі на користь майбутніх тривалих польотів людини в космос. Вирощування повноцінних культур у космосі буде критично важливим для майбутніх місій, оскільки рослини забезпечують їжу, кисень і регенерацію води», — сказав директор з експлуатації стартового майданчика Redwire у Флориді та керівник проєкту Greenhouse Дейв Рід.

Під час першого польоту в космічній теплиці вирощуватимуть промислові коноплі. Експеримент триватиме 60 днів.