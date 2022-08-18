Що у світі писали про війну в Україні 17 серпня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

Давній впливовий критик політики Заходу щодо рф Джон Міршаймер пише про недооцінені, на його думку, ризики ескалації російсько-української війни в есеї на Foreign Affairs. Міршаймер вважає, що західні політики легковажно вірять в уникнення катастрофічного загострення російсько-української війни, тоді як, на його думку, ці ризики вагомі і включають як вихід бойових дій за межі України, так і використання ядерної зброї. На думку автора, обидві сторони ― тобто росія і США, адже Україну він розглядає лише як поле бою ― підвищили ставки з початку повномасштабної війни. США перейшли від запобігання перемозі рф до обіцянки ослабити росію надовго. Міршаймер ігнорує численні докази імперських амбіцій путіна і досі вважає, що метою нападу було стримати НАТО від розширення на схід, та вважає, що москва щиро прагне дотримуватися Мінських домовленостей. Однак тепер, пише автор, путін має намір анексувати всю або більшу частину захопленої території. І росія, і США налаштовані битися до перемоги, що залишає мало місця для компромісу, який Міршаймер вважає найпривабливішим варіантом завершення кризи. Далі автор фантазує про можливі сценарії ескалації: запровадження над Україною зони закритого неба, введення Сухопутних сил США на її територію, напади України на російські міста з метою спровокувати рф на масовану відповідь, яка змусить США приєднатися до бойових дій, тощо. Ще одна фантазія Міршаймера ― пошкодження з боку України контрольованої росією Запорізької АЕС, що може змусити росію відповісти. Добре, що, як пише Міршаймер, росія поки що не бажає використовувати всі доступні їй важелі ― такі як загальний призов або пошкодження електричної мережі в Україні, яка, на думку автора, є легкою мішенню. Автор вважає, що Адміністрація Байдена мала попередити вторгнення до його початку, а зараз укладати угоду вже пізно і компроміс неможливий.

Німецький журналіст російського походження Леонід Бершидський пише в колонці на Bloomberg, чому, на його думку, російські емігранти мали б мовчати про можливі візові обмеження для росіян. Проти заборони видачі віз росіянам виступив навіть так званий Антивоєнний комітет, сформований відомими емігрантами на кшталт Гаррі Каспарова, Михайла Ходорковського та Євгена Чічваркіна, який порівняв ідею заборони з «поверненням євреїв назад у нацистську Німеччину» в своєму твіттері. Бершидський вважає, що росіяни-антипутіністи втрачають чудову нагоду промовчати замість того, щоб виставляти свою стурбованість про неможливість подорожувати Європою як мінімум на один щабель із тим, що росія робить в Україні. Журналіст пише, що ця кампанія ― ганьба для емігрантської спільноти. Автор досліджує моральну та практичну сторони питання, і доходить висновку, що європейські країни мають багато причин обмежувати вʼїзд росіян на свої території, адже росія являє собою загрозу, а росіяни, хай навіть різною мірою, усе ж представляють росію.

Німецьке видання Der Spiegel пише про інтервʼю російського військового експерта Руслана Пухова аналітичному центру Prisp, в якому той критикує кремлівські війська. Пухов зауважує використання застарілих технологій, недостатню кількість солдатів, неточність дії російських ВПС. Натомість, говорить експерт, українські збройні сили оснащені сучасним і ефективним обладнанням. Якщо НАТО продовжить постачати передове озброєння, а Україна збереже кількість бійців, то, на думку Пухова, вже до кінця літа ситуація для росії критично погіршиться.