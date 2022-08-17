Прогноз погоди на кінець тижня: короткочасні дощі та спека на заході

На кінець тижня в Україні прогнозують помірні короткочасні дощі з грозами та спеку в деяких регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер, 18 серпня, дощитиме по всій Україні, окрім Чернігівської області. У центрі, на заході та на півночі температура вдень не перевищуватиме +27 °C. На півдні тепліше — до +29 °C, а на сході буде спектно — до +31 °C.

Український гідрометеорологічний центр

У пʼятницю, 19 серпня, короткочасні дощі прогнозують лише на сході та на півдні країни. Денна середня температура там майже не зміниться. В інших областях очікується спекотна і сонячна погода. Середня температура становитиме +28 °C.