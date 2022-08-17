Науковці знайшли на Евересті ДНК домашньої собаки та курки

Команда науковців під керівництвом Товариства охорони дикої природи (WCS) і Аппалачського державного університету зібрали ДНК на горі Еверест та знайшли там геноми домашньої собаки та курки.

Про це пише Technology Networks.

Дослідники збирали ДНК із проб води протягом чотирьох тижнів у десяти ставках і струмках на висоті від 4 500 до 5 500 метрів. Лише з 20 літрів води вони ідентифікували організми, що належать до 187 таксономічних категорій.

Це одна шоста частина від загальної кількості відомих рядів у генеалогічному дереві біорізноманіття Землі.

Зразки збирали за допомогою герметичного картриджа. Його фільтр захопив генетичний матеріал, який потім проаналізували в лабораторії.

Науковці ідентифікували на Евересті коловерток і тихоходок — це дві крихітні істоти, які зустрічаються в найсуворіших і екстремальних умовах. Їх важають одними з найбільш стійких тварин на Землі. Дослідники ідентифікували також тибетського снігового півня, який водиться в національному парку Сагарматха.

Серед знахідок — сосни, які зустрічаються лише далеко внизу від того місця, де вчені взяли зразки. Це показало, як високо може потрапити рознесений вітром пилок. У кількох місцях натрапили на ДНК мух-одноденок, які є видами-індикаторами змін навколишнього середовища.

Для дослідників стало несподіванкою, що на Евересті є ДНК домашньої собаки та курки. На їхню думку, це демонструє, як діяльність людини впливає на ландшафт.