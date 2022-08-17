Експремʼєр Австралії під час пандемії таємно очолив пʼять міністерств. Самі міністри про це не знали, а суспільство обурене

Колишній премʼєр-міністр Австралії Скотт Моррісон під час пандемії коронавірусу таємно став головою одразу пʼяти міністерств. Самі міністри про це не знали.

Про це пишуть The Guardian та BBC.

У період від березня 2020 до травня 2021 року Моррісон, окрім премʼєрства, став міністром охорони здоровʼя, фінансів, казначейства, внутрішніх справ та природних ресурсів. Водночас про це не знали не лише австралійці, а подеколи й самі міністри. Жодних офіційних оголошень про це не було, а в самому уряді Моррісона дуже мало людей знали, що він фактично мав необмежені повноваження.

Про все це стало відомо після того, як два журналісти австралійського видання News Corp почали просувати свою книгу про те, як Австралія реагувала на пандемію. Там вони і розповіли про те, що Моррісон таємно очолив кілька міністерств.

Інформація про отримання колишнім премʼєром таких повноважень викликала значний резонанс в Австралії. Тепер від Моррісона вимагають піти у відставку з депутатського крісла. Публічно це підтримала навіть його колишня соратниця та очільниця Міністерства внутрішніх справ Карен Ендрюс.

Сам Моррісон не заперечує того, що справді отримав повноваження низки міністрів. Він захищає це рішення тим, що це було необхідно в умовах пандемії, особливо через те, що будь-хто з міністрів міг заразитися коронавірусом та втратити можливість працювати. Зараз він каже, що таке рішення дійсно виявилося непотрібним, а з часом він узагалі забув про це.

Чинний премʼєр країни Ентоні Албаніз назвав такі дії Моррісона «безпрецедентним розгромом нашої демократії». Він вже зазначив, що звернеться за юридичною консультацією з приводу того, чи не порушували закон такі рішення експремʼєра.