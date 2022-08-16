МОН оновило шкільну програму через війну. Дітям більше розповідатимуть про агресію росії та про безпеку під час воєнного стану

Міністерство освіти і науки оновило шкільну програму у звʼязку з повномасштабним вторгненням росії. Дітям більше розповідатимуть про війну та про безпеку під час бойових дій.

Про це пише пресслужба МОН.

На уроках історії дітям представлятимуть СРСР як державу імперського типу. Також робитимуть акцент не лише на репресіях проти українців, а й на опорі насильству. Окремий блок буде присвячений російсько-українській війні, діти вивчатимуть, що таке «русскій мір», «рашизм» та політика русифікації.

На уроках «Захист Вітчизни» посилять військово-патріотичну складову. Там розповідатимуть більше про сучасну війну та про українських героїв. Також оновили рекомендації з військової та медичної підготовки.

На уроках «Основи здоровʼя», особливо в початкових класах, більше уваги приділятимуть безпеці в умовах воєнного стану. Дітям розповідатимуть про сигнали тривоги, про укриття, про мінну небезпеку та про алгоритм дії під час обстрілів.

На уроках правознавства додадуть більше термінів із Міжнародного гуманітарного права, повʼязаних із російсько-українською війною.

На уроках географії вивчення країн буде повʼязане з сучасною війною. Також окремою темою в блоці «Країни Азії» зʼявиться вивчення Республіки Корея.

На уроках літератури замість російських та білоруських авторів будуть вивчати твори світових письменників. Ті автори, які писали російською, але були тісно повʼязані з Україною, зокрема Гоголь, Короленко, Булгаков, у програмі лишаються.

Із переліку рекомендованих для вивчення повністю вилучені програми «Література (російська та зарубіжна)», «Російська мова (5—9 класи)», програми з російської мови для 10—11 класів та «Російська мова та література (10—11 класи)».