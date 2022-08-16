Мер: від 24 лютого через Львів пройшло 5 млн людей, з них 50 тисяч залишились на постійне проживання

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну через Львів пройшло 5 мільйонів людей. Наприкінці березня та початку квітня в місті сукупно проживали два мільйони українців.

Про це в інтервʼю «Укрінформу» розповів мер Львова Андрій Садовий.

«Уявіть собі, було населення 800 тисяч, а тут раптово збільшилося до двох мільйонів. Двісті тисяч українців з інших регіонів проживали у Львові протягом трьох місяців. Зараз ми приймаємо 150 тисяч. Це велике навантаження на інфраструктуру, але це наш обов’язок, бо це ж наші — рідні», — каже Садовий.

За його словами, орієнтовно 50 тисяч людей готові лишатися у Львові на постійне проживання, бо їм нікуди їхати.

«Це ми говоримо про людей з Маріуполя, Мелітополя, Сєвєродонецька та інших міст — це ті, хто втратили взагалі своє житло або їхнє помешкання зараз у тимчасовій окупації. А 50 тисяч людей — це орієнтовно один мільйон метрів квадратних площі, а це умовно €800 мільйонів, які треба знайти», — додав мер.

Він припускає, що може розпочатися нова хвиля евакуації.

«Наприклад, мер Покровська написав листа: просить прийняти, за можливості, 30 тисяч людей. І ми над цим працюємо», — запевнив Садовий і додав, що зараз у школах Львівської громади переселенці більше не живуть.

«Їх переселили в інші локації, щоб підготувати навчальні заклади до нового очного навчального року. Також ми маємо локації, які зараз перебудовуємо для проживання людей. Це установи, які раніше не працювали», — резюмував мер.