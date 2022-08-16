В Естонії почали демонтаж радянських памʼятників уздовж річки Нарва — поліція перекрила рух навколо них

В Естонії почали демонтувати радянські памʼятники вздовж річки Нарва. З публічного простору прибирають також і танк у місті Нарва. Там 88% населення — росіяни, вони були проти перенесення танка.

Про це повідомляє ERR.

Задля безпеки правоохоронці закрили рух навколо памʼятників для транспорту та пішоходів.

«Ми створюємо периметр навколо трьох памʼятників війни Радянського Союзу на трасі Нарва — Нарва-Йиесуу, щоб безпечно їх перемістити. Це означає, що людям заборонено перебувати в цій зоні, а також заборонено рух і паркування автомобілів. Зона обмеження чітко позначена дорожніми знаками, і поліцейські, за необхідності, вказують людям на об’їзд», — пояснив начальник відділу поліції Нарви Індрек Пюві.

Премʼєр-міністр Кая Каллас заявила, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну радянські військові памʼятники в публічному просторі Естонії — більше не локальна проблема.

«Сьогодні вранці я скликала засідання уряду, і ми ухвалили перенести військові пам’ятники Радянського Союзу з публічного простору в Нарві. Танк Т-34 буде переміщений до Естонського військового музею», — сказала Каллас.

«Ніхто з нас не хоче, щоб військово-агресивний і ворожий сусід розпалював напругу в нашому домі. За Конституцією центральною цінністю естонської держави є внутрішній мир, і одним із першочергових завдань держави є захист внутрішнього і зовнішнього миру. Ми не дамо росії можливості використати минуле, щоб порушити внутрішній мир в Естонії», — додала вона.

Премʼєр-міністр підкреслила, що в центрі уваги має бути спільне майбутнє.