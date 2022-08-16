Міністр Кулеба: Україну попереджали про можливе вторгнення росії з осені 2021 року

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україну попереджали про можливе вторгнення росії ще восени 2021 року. Але тоді західні партнери не надавали жодних доказів цього.

Про це він розповів в інтервʼю журналісту Дмитру Гордону.

Кулеба розповів, що перші «дзвіночки» вони почули ще в вересні 2021 року під час візиту до США разом із головою ОП Андрієм Єрмаком.

«Ми були з Андрієм на одній зустрічі із Держдепом, але не з державним секретарем: його тоді не було цього дня у Вашингтоні. І людина прийшла, сіла, ось як ви, так чашку кави поставила і каже: «Ну що, хлопці? Копайте траншеї». Ось так я вперше почув», — зазначив він.

За словами Кулеби, це сталося у вересні. Українська сторона тоді попросила дані та факти, на основі яких у США зробили такі висновки, але їх не надавали.

«Але в чому була проблема ранньої осені? Тобі кажуть «ми бачимо, що справа йде до війни», але після цього ставиться крапка, і жодної більше інформації тобі не надають», — пояснив міністр.

Він каже, що з того моменту росіяни максимально робили все, щоб спровокувати Україну на будь-які агресивні вчинки. Але українська сторона не піддавалася. Партнери теж радили цього не робити.

«А потім, коли вже настав жовтень, коли вже було більше інформації — то я собі прийняв. Я все проаналізував, зіставив — і вирішив, що війна буде. Але що це буде локальна війна: на Донбасі», — вважав Кулеба.