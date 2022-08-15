Телескоп Hubble зняв скупчення зірок у сузірʼї Стрілець

Космічний телескоп Hubble сфотографував кулясте скупчення NGC 6540 у сузір’ї Стрільця.

Про це повідомляють у Європейському космічному агенстві (ESA).

NGC 6540 — це кулясте скупчення, у якому від десятків тисяч до мільйонів зірок. Усі вони утворили щільну групу через взаємне гравітаційне тяжіння.

Найяскравіші зірки на цьому знімку прикрашені помітними хрестоподібними візерунками. Ці астрономічні «прикраси» — тип артефакту зображення, їх спричинив телескоп, а не самі зірки. Коли світло зірки потрапляє в телескоп, воно трохи змінюється його внутрішньою структурою, тому довкола яскравих об’єктів на фото спалахи світла.

Такі кулясті скупчення, як на цьому знімку, містять інформацію про найдавнішу історію Чумацького Шляху. Їх вивчення може допомогти астрономам зрозуміти, як розвивалася наша галактика.