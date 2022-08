Reuters: Шість американських банків знову торгують російськими цінними паперами

Кілька великих банків на Волл-стріт у Нью-Йорку працюють із російськими цінними паперами. Вони здійснюють операції тільки з наявними у портфелях клієнтів паперами і дають інвесторам шанс позбутися російських активів.

Про це пише Reuters, посилаючись на банківські документи, з якими ознайомилися журналісти.

За словами інвестора, який володіє російськими цінними паперами, і двох джерел у банках, більшість американських і європейських банків вийшли з ринку в червні 2022 року після того, як Міністерство фінансів США заборонило американським інвесторам купувати будь-які російські цінні папери в межах санкцій проти рф.

Як свідчать електронні листи та повідомлення клієнтів, а також джерела Reuters, у липні Міністерства фінансів дало подальші вказівки, і найбільші компанії з Волл-стріт обережно повернулися на ринок російських державних і корпоративних облігацій.

За даними журналістів, серед банків, які зараз працюють на ринку, JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc і Jefferies Financial Group Inc.

Bank of America, Barclays, Citi і JPMorgan відмовилися від коментарів.

Представник Jefferies сказав, що компанія «працює в межах глобальних інструкцій щодо санкцій, щоб полегшити потреби наших клієнтів у навігації в цій складній ситуації».

Джерело, близьке до Deutsche Bank, повідомило журналістам, що цей банк торгує облігаціями для клієнтів лише за запитом, розглядає кожен випадок окремо та сприяє подальшому зниженню ризику для своїх клієнтів поза межами США. Також співрозмовник Reuters додав, що Deutsche Bank не братиметься до нових справ за межами цих категорій.