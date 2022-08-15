Reuters: У США побоюються, що колишніх афганських військових завербує росія, Китай або Іран

Законодавці з Республіканської партії США вважають, що колишні співробітники сил безпеки Афганістану вразливі до вербування або примусу з боку росії, Китаю та Ірану. Республіканці наголошують, що Адміністрація президента Джо Байдена не визначила пріоритет евакуації афганських військових.

Про це пише Reuters.

«Це особливо ймовірно, враховуючи повідомлення про те, що деякі колишні афганські військовослужбовці втекли до Ірану», — заявили республіканці з комітету із закордонних справ Палати представників США.

У їхньому звіті, присвяченому річниці захоплення Кабулу талібами, йдеться, що влада США не спромоглася визначити пріоритетність евакуації афганських командос та інших елітних підрозділів під час операції з виведення американських військ у міжнародному аеропорту Кабулу 14—30 серпня 2021 року.

Адміністрація Байдена називала цю операцію «надзвичайним успіхом». Зазначалося, що завдяки ній 124 000 американців і афганців доставили в безпечне місце, завершилася «нескінченна» війна, у якій загинуло близько 3 500 військовослужбовців США та союзників, а також сотні тисяч афганців.

Але навчені США бійці командос, інші колишні співробітники сил безпеки та їхні родини все ще залишаються в Афганістані. Водночас є повідомлення про те, що таліби вбивають і катують колишніх афганських чиновників. Бойовики «Талібану» ці звинувачення заперечують.

Республіканці наголошують, що цих колишніх співробітників сил безпеки «можуть завербувати або змусити працювати на одного з противників Америки, які зберігають присутність в Афганістані, включаючи росію, Китай чи Іран».

Таку можливість називають «серйозним ризиком для національної безпеки», оскільки ці афганці «знають тактику, техніку та процедури американської армії та розвідувального співтовариства».