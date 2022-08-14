Що у світі писали про війну в Україні 14 серпня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

Холман Дженкінс — молодший, автор The Wall Street Journal, написав колонку, де розмірковує про неминучість втручання НАТО в російсько-українську війну для того, щоб її завершити. Наразі здається, що путін, як і Захід, не наважуються іти на рішучі кроки. Автор навіть припускає, що путін міг би наказати вбити президента Зеленського, та нібито боїться зробити це, бо Зеленський є героєм в очах західної публіки. З іншого боку, США бояться ескалації війни та не хочуть, щоб Україна завдавала ударів по території рф. Однак Захід має нарощувати свою підтримку, і навряд чи вийде досягти перемоги без того, щоб «НАТО замочило ноги» в цій війні. Врешті-решт, путін не може програти Україні, але він може програти НАТО. Путін має розуміти, що питання майбутнього України вже вирішене: це незалежна держава, яка не стане колонією рф. Єдиним рішенням для росії було б визнати право на незалежне існування України, але воно неможливе, доки путін стоїть біля керма, пише Дженкінс.

Науковець Веслі Калп у колонці на Insider пише про проблеми, з якими зіткнулися в Україні російські новітні танки Т-90 на прізвисько «Владімір». Цей танк озброєно 125-міліметровою гарматою з автоматичним заряджанням, він може стріляти на відстань до 5 км. Розробка моделі почалася як переоснащення Т-72, але в 1989 році проєкт отримав незалежність, і зараз росія представляє Т-90 як один із найкращих танків на своєму озброєнні. Також у рф є модернізована версія танка, Т-90М, з покращеною бронею і вдосконаленою гарматою. Та попри потуги кремля рекламувати ці танки як найкращі у світі, їхнє застосування в Україні складно назвати успішним. Insider пише про як мінімум 20 знищених Т-90 і два Т-90М. Що цікаво, російські медіа писали про безперервне постачання Т-90М на фронт під час війни, але українські військові виявили в одному із захоплених танків французькі оптичні технології ― а отже є високі шанси, що підтримувати ланцюги виробництва рф не зможе.

The New York Times пише про новий музичний колектив, Ukrainian Freedom Orchestrа, до складу якого входять 74 музиканти з усієї України. Оркестр очолила диригентка з Канади Кері-Лінн Вілсон, і наразі він проводить тур 12-ма містами світу з метою зібрати кошти на підтримку України. Чоловік диригентки Пітер Гелб керує Метрополітен-оперою в Нью-Йорку, він допоміг організувати тур та знайти підтримку благодійників. Видання описує історії кількох музикантів оркестру ― подружжя з Одеси, яке воззʼєдналося у Варшаві завдяки дозволу чоловікові покинути країну, скрипальки з Харкова, чий будинок знищили російські ракети, і яка з березня живе у театрі в Варшаві, чи ударника з Києва, чия донька народилася 24 лютого. Одна з учасниць оркестру до початку повномасштабної війни жила і працювала в росії, але в березні звільнилася і згодом приєдналася до колективу. Для учасників оркестру важливо не тільки зібрати кошти і отримати схвальні рецензії, але й привернути увагу до культурної ідентичності України, яку рф намагається стерти.