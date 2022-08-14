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Окупанти за добу втратили приблизно 150 військових і 8 танків

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Орієнтовні втрати ворога станом на 14 серпня:

  • 43 550 військових (+150 за добу);
  • 1 864 танки (+8);
  • 4 126 бойових броньованих машин (+11);
  • 980 артилерійських систем (+2);
  • 261 реактивна система залпового вогню;
  • 136 засобів протиповітряної оборони;
  • 233 літаки;
  • 194 гелікоптери;
  • 784 безпілотники (+5);
  • 187 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 039 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+3);
  • 91 одиниця спеціальної техніки.

Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.