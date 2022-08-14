Окупанти за добу втратили приблизно 150 військових і 8 танків

Орієнтовні втрати ворога станом на 14 серпня:
- 43 550 військових (+150 за добу);
- 1 864 танки (+8);
- 4 126 бойових броньованих машин (+11);
- 980 артилерійських систем (+2);
- 261 реактивна система залпового вогню;
- 136 засобів протиповітряної оборони;
- 233 літаки;
- 194 гелікоптери;
- 784 безпілотники (+5);
- 187 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 039 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+3);
- 91 одиниця спеціальної техніки.
Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.