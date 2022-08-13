NYT: Україна з новим далекобійним озброєнням непомітно змінює свою військову стратегію — і допомагають у цьому партизани

Україна завдяки новому озброєнню змінює свою військову стратегію: вона бʼє по ключових позиціях росіян за допомогою комбінації «далекобійна зброя та місцеві партизани». Так, завдаючи ударів у глибокому тилу ворога, українці виснажують бойовий потенціал росіян, уповільнюючи їх просування на сході та створюючи нові вразливі місця на півдні.

Про це ідеться в матеріалі американської газети The New York Times.

Україна завдяки західній зброї великої дальності та з допомогою місцевих партизанів змогла завдати ударів глибоко в тилу ворога, зокрема по ключових для бойового потенціалу армії рф цілях, і порушити критичні лінії постачання. Одним із таких ударів стала серія вибухів на авіабазі в окупованому Криму, унаслідок яких знищено щонайменше 8 бойових літаків і які, за словами українського чиновника, здійснили за підтримки місцевих партизанів.