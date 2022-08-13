В Австрії сталась ДТП за участю автомобіля українського військового аташе. МЗС зʼясовує всі обставини

В Австрії, у місті Відень сталась аварія за участі автомобіля українського військового аташе, який нібито був напідпитку. Міністерство закордонних справ України вже взаємодіє з австрійською поліцією та учасниками ДТП.

Позицію українського МЗС 13 серпня оприлюднив речник Олег Ніколенко.

Він зазначив, що дипломатичний статус не надає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху та наражати інших на небезпеку. Рішення про подальші кроки щодо учасника ДТП ухвалять за підсумками розслідування.

13 серпня австрійська газета Kronen Zeitung повідомила про аварію в центрі Відня за участі українських дипломатів. Їхнє авто нібито протаранило автомобіль з німецькими туристами, яке зупинилось на червоне світло. Після зіткнення винуватці намагалися втекти. Почалась погоня, яка завершилась перед парламентом. У машині перебували троє людей. За даними постраждалих, водій машини, що врізалася в них, помінявся з пасажиром місцями. Останній від огляду відмовився, а в людини, яка, ймовірно, перебувала за кермом під час аварії, виявили понад 2 проміле алкоголю.