У Запоріжжі викрили схему з чиновниками, які допомагали перетинати лінію розмежування. Їхній щоденний заробіток — 2 мільйони гривень

У Запоріжжі викрили масштабну корупційну схему чиновників, які сприяли цивільним у перетині лінії розмежування. Щоденний їхній прибуток становив два мільйони гривень.

Про це Державне бюро розслідувань повідомило 13 серпня.

Так, у травні Рада оборони Запорізької області затвердила Порядок перетинання лінії зіткнення. Згідно з ним українці мають подавати відповідні заявки, і на їх основі формуються відповідні списки. Порядок ухвалили, аби українці могли безпечно та швидко пересуватися через лінію зіткнення. Ділки ж за гроші «швидко і позитивно» розглядали ці заявки. Учасники схеми — із Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації, міської ради, а також правоохоронних органів.

У рамках своєї схеми вони створювали штучні перешкоди або затягували час, або свідомо припускалися помилок під час оформлення документів. У результаті час розгляду заявок на виїзд затягувався та становив від 4 до 5 тижнів, або ж взагалі – людині відмовляли перетинати лінію зіткнення через «неточні дані в документах». З однієї машини вони могли брати до $800.

З-поміж іншого, слідчі ДБР затримали одного із посередників «на гарячому» в момент передачі $1 400.