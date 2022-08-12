Молдова вперше вивела на орбіту власний космічний супутник

Молдова вперше в історії незалежності вивела на орбіту власний супутник. Це зробили з Міжнародної космічної станції, куди супутник доправили місяць тому.

Про це пише NewsMaker.

За запуском супутника стоїть дослідницька команда UTM, а сам супутник отримав назву TUMnanoSAT. Його доставили в космос ще 15 липня за допомогою ракети-носія Falcon 9. А наступного дня космічний корабель Dragon зістикувався з Міжнародною космічною станцією, куди й передав молдавський супутник.

12 серпня цей супутник вивели з МКС на орбіту. Подію транслювали у прямому ефірі.

У 2018 році команда UTM подала заявку на участь у конкурсі KiboCUBE Project — програмі співробітництва Управління ООН з питань космічного простору та Японського агентства аерокосмічних досліджень. Наступного року проєкт цього супутника зайняв перше місце на конкурсі. Це означало, що ООН та Японія профінансують виведення його на орбіту. Розробники розповідають, що супутник транслюватиме зображення Землі, а також вимірюватиме концентрацію рівня газів в орбітальних умовах.