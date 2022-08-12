«Попсовий хайп». Радник голови ОП Подоляк відреагував на заяву Арестовича про намір балотуватися у президенти

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає недоречним обговорювати політичні перспективи окремих діячів, поки триває війна. Так Подоляк в інтервʼю «Бабелю» прокоментував заяву свого колеги Олексія Арестовича про намір балотуватися у президенти.

У нещодавньому інтервʼю українському журналісту Дмитру Гордону Арестович заявив, що якщо Володимир Зеленський відмовиться балотуватися на другий термін, він може висунути свою кандидатуру.

«Пан Арестович може робити будь-які свої заяви, це його право. Робити заяви — це ж українська традиція. Щодо офіційної оцінки, якщо хочете: я взагалі вважаю, що сьогодні не на часі обговорювати політичні перспективи того чи іншого субʼєкту. Може він балотуватися, безумовно, це вибір кожного. Але для нас принципово важливо, що сьогодні ми маємо правильно закінчити війну. Президент Володимир Зеленський — ключовий менеджер, який це робить. Він доводить, що діє абсолютно правильно. На мій погляд, питання про другий термін Зеленського не має стояти. Тобто він має піти на другий термін і виграти ці вибори після війни для того, щоб в такому ж інтенсивному темпі відбудувати країну», — сказав Подоляк.

Радник голови ОП підкреслив, що все, що стосується особистих бажань — це «попсовий хайп, який не додає нічого державній інформаційній політиці». При цьому Подоляк відмовився давати оцінку заяві Арестовича, підкресливши, що кожна людина в Україні має право на будь-які публічні заяви, але які саме заяви вона робитиме — «залежить від того, наскільки людина усвідомлює час, місце і свою роль у цих заявах».