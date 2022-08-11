Disney вперше випередила Netflix за кількістю передплатників

Компанія Disney повідомила, що має 221,1 мільйона передплатників на своїх трьох стримінгових платформах станом на початок липня. Таким чином Disney випередила Netflix за кількістю клієнтів.

Про це повідомляє BBC.

Компанія, яка також володіє телевізійною платформою Hulu та спортивним каналом ESPN+, заявила, що попит на її продукт Disney+ залишається високим. Поштовхом для такого зростання стала пандемія Covid-19, але помʼякшення карантинних обмежень наразі не заважає стримінговим платформам залучати нових клієнтів.

Кількість передплатників Disney+ зросла на 14,4 мільйона за квартал — це набагато більше, ніж очікували аналітики.

Збільшення кількості передплатників коштувало компанії значних витрат: ъъ стримінговий бізнес втратив $1,1 мільярда за квартал.

Представники компанії очікують піку збитків цього року. Водночас через помʼякшення карантинних обмежень зросла кількість відвідувачів тематичних парків Disney. Це забезпечило фірмі велику фінансову подушку. Загальний дохід компанії з квітня по червень підскочив на 26%, як порівняти з 2021 роком, — прибуток збільшився до $1,5 мільярда.

Цього року Disney планує підвищити плату за послуги без реклами до $10,99 на місяць, але керівники не очікують, що зростання цін відштовхне клієнтів у довгостроковій перспективі.