Кінець тижня і вихідні в Україну будуть із дощами та грозами

У кінці тижня і на вихідних в Україні здебільшого очікуються дощі з грозами. Сонячна погода прогнозується лише на сході та півночі країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У пʼятницю, 12 серпня, дощі прогнозують по всій країні, але на сході та півдні спека через це не спаде. У цих регіонах прогнозують температуру повітря вдень до +33 °C. В інших областях середня температура становитиме +25 °C.

Український гідрометеорологічний центр

У суботу, 13 серпня, на заході очікуються зливи з грозами, а в центрі, на півночі та півдні — тривалі дощі. Сонячна погода буде лише на сході та в окупованому Криму. Денна температура повітря в регіонах залишиться незмінною.

Український гідрометеорологічний центр

У неділю, 14 серпня, температура повітря в Україні теж не зміниться. На заході, у центрі та на півдні пройдуть дощі з грозами, а на сході буде сонячно. Мінлива хмарність у Київській, Чернігівській та Сумській областях.