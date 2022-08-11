Розберемося після перемоги. Міністр оборони пообіцяв провести розслідування щодо розмінування «Чонгару»

Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що після перемоги у війні Україна проведе розслідування, аби дізнатися, хто розмінував Чонгар та мости на всіх кримських перешийках. Саме це дозволило російським загарбникам так швидко прорватися до Херсонської області.

Про це він заявив в інтервʼю «Українській правді».

Він наголосив, що це питання потрібно адресувати керівництву сектора безпеки та оборони, а цивільній владі.

«Ухвалення рішення про замінування, розмінування, натискання кнопки, щоби щось підірвати, взагалі не належить до компетенції цивільної влади. Ні до уряду, ні до президента, ні до міністра оборони, ні до премʼєр-міністра, ні до народних депутатів, ні до вас — ні до кого. Це суто військове питання. Тому хтось придумав цей наратив і придумав, що хтось там сказав підірвати — не підірвати, розмінувати — це суто військова історія, саперна», — зазначив він.

Резніков запевнив, що у разі встановлення фактів зради, винні понесуть відповідальність. Наразі у пріоритеті є закінчення війни, а вже потім будуть розслідування.

За словами міністра, підрив мостів навряд чи зупинив би рух російських військ, оскільки з Криму є багато шляхів.

«Там ще 10 проходів є з Криму суходолом, а не мостами. І тому підрив мосту не вплинув би на можливість росіян просунутися у цьому напрямку… По-друге, якщо ви памʼятаєте, перші дні у Києві на Оболоні був російський БТР. Як і на підступах до Броварів стояли бурятські танки. Від Броварів до Києва рукою подати. Міст Метро потрібно було підривати? Потрібно. Але що б сьогодні суспільство сказало? «Навіщо підірвали мости? Немає мостів через Дніпро!»? Логіка така», — пояснив Резніков.