Україна домовилася зі Швейцарією про представництво своїх інтересів у рф — кремль проти

Україна та Швейцарія завершили переговори про можливість представляти інтереси Києва в рф після розриву дипломатичних відносин.

Про це в коментарі «Європейській правді» повідомив керівник пресслужби Міністерства закордонних справ Швейцарії Мікель Штайнер.

«Україна попросила, щоб Швейцарія взяла на себе мандат покровительства для неї в росії. Відповідні переговори вже завершили, але щоб мандат покровительства набув чинності, потрібна згода росії», — зазначив він.

Покровительством у дипломатії називають практику, за якої третя держава призначається представляти інтереси країни в іншій державі. Тоді ця держава отримує статус «держави-покровительки».