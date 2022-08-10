На Галапагоські острови повернулися ігуани, які вимерли майже 200 років тому. Востаннє їх бачив Чарльз Дарвін

Науковці успішно повернули на Галапагоські острови вид ігуан, який вимер майже 200 років тому.

Про це пише The Science Times.

Останнім, хто помітив галапагоську сухопутну ігуану в 1835 році, був Чарльз Дарвін. Коли в 1906 році на острови прибула експедиція з Каліфорнії, ігуан уже ніде не було.

У 2019 році фахівці з охорони природи випустили понад 3 тисячі наземних ігуан на острови. І наприкінці липня 2022 року охоронці парку та вчені під час прогулянки по острову помітили нових ящірок на різних життєвих стадіях.

На думку директора з охорони Галапагоського природоохоронного центру Хорхе Карріо, це може означати, що ігуани успішно розмножуються в новому середовищі.

Науковці вирішили повернути ігуан на острови, коли дослідили, як присутність ящірок виплине на місцеву екосистему.

Ці тварини, як і гігантські галапогоські черепахи, відіграють життєво важливу роль у підтримці загального балансу екосистеми. Ігуани є основними травоїдними тваринами на островах. Вони поширюють насіння рослин і допомагають відтворювати флору.

Фахівці вважають, що галапагоських наземних ігуан знищили інвазивні види, зокрема дикі свині, кози, коти й осли, яких завезли на острови мореплавці. Нові види завдали шкоди екосистемі острова — вони харчувалися рослинами, які слугували їжею іншим, а деякі — пожирали самих ігуан.

Тому експертам довелося звільнити острів від немісцевих тварин, перш ніж розпочати повернення ігуан. Для цього створили програму Galapagos Conservancy Project Isabela. Вона тривала 9 років і завершилася у 2006-му.