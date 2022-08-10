СБУ оголосила в міжнародний розшук колишнього нардепа Партії регіонів Ігоря Маркова

Служба безпеки України оголосила в міжнародний розшук колишнього народного депутата від Партії регіонів Ігоря Маркова.

Як повідомляє СБУ, Маркову в червні вже повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Тепер проти нього зібрали доказову базу — окрім колабораціонізму, йому закидають посягання на територіальну цілісність (ч. 1 ст. 110 КК), порушення рівноправності громадян (ч. 1 ст. 161 КК), пропаганду війни (ст. 436 КК) та виправдовування агресії росії (ч. 1 ст. 436-2 КК).

В основу нової підозри лягли його заклики до війни проти України, які він озвучував на прокремлівських ефірах, де виступав як «експерт», а також розпалювання ворожнечі та звеличення «асвабадітєлєй».

«У звʼязку з оголошенням у міжнародний розшук тепер ця особа невʼїздна до цивілізованих країн», — зазначили в СБУ.

СБУ прямо не називає імʼя Маркова, проте в повідомленні фігурує саме його заблюрена фотографія. Опис фігуранта також відповідає Маркову.