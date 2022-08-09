Україна отримає грант на $4,5 мільярда. Кошти витратять на соціальні виплати

Міністерство фінансів України підписало підписало угоду про отримання гранту на $4,5 мільярда від Світового банку. Ці кошти витратять на соціальні виплати.

Про це пише пресслужба Мінфіну.

«Висловлюю вдячність уряду Сполучених Штатів Америки та команді Світового банку, завдяки зусиллям яких український уряд продовжує забезпечувати ритмічні виплати заробітних плат, соціальних і пенсійних виплат в умовах боротьби з агресором. Грантове фінансування є надзвичайно важливим для нас, оскільки дозволяє знизити боргове навантаження на дДержавний бюджет України та думати про повоєнну відбудову України», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Отримані гроші Україна витратить на виплату пенсій та окремі програми державної соціальної допомоги, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг, підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.