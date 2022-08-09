У «Дії» почали тестувати два нових документи — пенсійне посвідчення та посвідку на проживання

У додатку «Дія» розпочався бета-тест двох нових електронних документів. Туди планують додати пенсійне посвідчення та посвідку на проживання.
Про це повідомляється у Telegram-каналі додатку.
«10 500 українців тестують два цифрових документи в застосунку для підтвердження особи чи під час отримання відповідних держпослуг», — зазначили там.
У «Дії» повідомили, що тестувальникам на їхні електронні пошти вже надійшла інструкція.
- На початку липня Міністерство цифрової трансформації повідомило, що підготувало до запуску близько десяти нових послуг і документів у «Дії». Там презентували електронне пенсійне посвідчення та посвідку на проживання. Також на черзі — тестування військових облігацій та перших послуг «єНотаріату». Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що незабаром цифрові документи в застосунку перекладуть англійською.