AP: Росія створює сотні нових сайтів для розповсюдження брехні про війну в Україні

Нью-йоркська компанія NewsGuard, що вивчає та відстежує дезінформацію в інтернеті, виявила 250 сайтів, які активно поширюють російську пропаганду про війну в Україні. За даними дослідників, за останні місяці додалися десятки нових.

Про це пише Associated Press.

Деякі такі сайти видають себе за незалежні аналітичні центри чи новинні видання. Майже половина з них — англомовні, інші мовлять французькою, німецькою чи італійською. Багато таких порталів були створені задовго до війни та не були явно повʼязані з російським урядом, поки раптом не почали повторювати кремлівські наративи.

«Можливо, вони створюють сплячі сайти», — сказав співгенеральний директор NewsGuard Гордон Кровіц.

«Сплячі сайти» — це вебсайти, створені з метою дезінформації, які повільно нарощують аудиторію за допомогою нешкідливих, нейтральних публікацій, а потім, у відповідний момент, перемикаються на пропаганду та дезінформацію.

YouTube, TikTok і Meta, які належать Facebook і Instagram, пообіцяли видалити російські пропагандистські ЗМІ RT і Sputnik зі своїх платформ. Але дослідники виявили, що росія просто публікує свою дезінформацію з інших облікових записів.

Європейська коаліція дослідників дезінформації Disinformation Situation Center виявила, що деякий відеоконтент RT зʼявлявся в соціальних мережах під новим брендом і логотипом. Лого RT просто видаляють з відео та постять цей контент на новому каналі YouTube, на який не поширюється заборона ЄС.

Старший радник британської некомерційної організації Reset, що фінансує роботу Центру боротьби з дезінформацією, Фелікс Картте вважає, що більш агресивна модерація контенту в соцмережах може ускладнити для росії обхід заборон.

«Замість того, щоб запроваджувати ефективні системи модерації контенту, вони грають у «Вбий крота» з дезінформаційним апаратом кремля», — сказав він.

Віцепрезидент Європейської комісії Вера Йоурова минулого місяця назвала дезінформацію «зростаючою проблемою у ЄС».

«І ми справді повинні вжити більш жорстких заходів», — зазначила вона.