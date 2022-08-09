Уряд підготував законопроєкт про правила роботи влади та людей в окупації. Що вважатиметься колабораціонізмом, а що ні?

Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт про зміни до закону про правовий режим на окупованих територіях України. Він встановить правила, що можна робити владі та людям в окупації, а що ні.

Про це йдеться в законопроєкті № 7646.

Законопроєкт передбачає, що будь-які звʼязки людей, бізнесу й органів державної влади з представниками окупаційних адміністрацій, військовими країни-агресора тощо заборонені, окрім певних винятків. Уряд визначає, що на окупованих територіях проводиться розвідка та контррозвідка, а також боротьба з тероризмом. У звʼязку з цим будь-яка співпраця з окупантами не повинна завдавати шкоди Україні.

Українські державні органи на окупованих територіях можуть:

проводити заходи із забезпечення прав і свобод людей;

проводити оперативно-розшукову діяльність;

проводити досудове розслідування;

вирішувати гуманітарні проблеми;

забезпечувати населення послугами ЖКГ;

дотримуватися міжнародних договорів, Женевських конвенцій та гуманітарного права;

захищати культурні цінності;

проводити цивільний захист населення (гасити пожежі, проводити евакуації, захищати від епідемій, ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій);

проводити заходи для продовження відбування покарань, а також захищати права засуджених;

проводити заходи для безпеки ядерних і радіаційних обʼєктів, захищати критичну інфраструктуру;

організовувати поховання померлих;

охороняти навколишнє середовище та заповідники;

допомагати людям і бізнесу, які не порушують цей закон.

Людям та бізнесу в окупації теж заборонено співпрацювати з окупантами, але можна:

виплачувати та доставляти людям пенсію чи грошову допомогу;

допомагати забезпечувати права людини;

проводити цивільний захист населення;

захищати культурні цінності;

вирішувати гуманітарні проблеми, надавати медичні та соціальні послуги;

виготовляти та продавати ліки;

надавати гуманітарну допомогу;

надавати населенню послуги ЖКГ;

працювати у сферах енергетики, а також у нафтогазовій та вугільній, на ринках електрики та газу, якщо енергоресурси не постачаються на територію країни-агресора;

проводити освітню діяльність без пропаганди окупації та без встановлення стандартів освіти країни-агресора;

проводити заходи для продовження відбування покарань, а також захищати права засуджених;

організовувати поховання померлих;

охороняти навколишнє середовище та заповідники;

працювати у банківській та фінансовій сфері, якщо нагляд здійснюється Нацбанком України;

працювати у сфері електронних комунікацій та пошти;

перевозити вантажі та пасажирів;

виробляти сільськогосподарську продукцію;

працювати у сфері торгівлі та громадського харчування.

Також уряд пропонує внести зміни до Кримінального кодексу щодо покарання за колабораціонізм. Там хочуть зазначити, що колаборантами вважатимуться ті бізнесмени, які добровільно почнуть співпрацювати з окупаційними адміністраціями.