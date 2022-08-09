Уряд підготував законопроєкт про правила роботи влади та людей в окупації. Що вважатиметься колабораціонізмом, а що ні?

Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт про зміни до закону про правовий режим на окупованих територіях України. Він встановить правила, що можна робити владі та людям в окупації, а що ні.
Про це йдеться в законопроєкті № 7646.
Законопроєкт передбачає, що будь-які звʼязки людей, бізнесу й органів державної влади з представниками окупаційних адміністрацій, військовими країни-агресора тощо заборонені, окрім певних винятків. Уряд визначає, що на окупованих територіях проводиться розвідка та контррозвідка, а також боротьба з тероризмом. У звʼязку з цим будь-яка співпраця з окупантами не повинна завдавати шкоди Україні.
Українські державні органи на окупованих територіях можуть:
- проводити заходи із забезпечення прав і свобод людей;
- проводити оперативно-розшукову діяльність;
- проводити досудове розслідування;
- вирішувати гуманітарні проблеми;
- забезпечувати населення послугами ЖКГ;
- дотримуватися міжнародних договорів, Женевських конвенцій та гуманітарного права;
- захищати культурні цінності;
- проводити цивільний захист населення (гасити пожежі, проводити евакуації, захищати від епідемій, ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій);
- проводити заходи для продовження відбування покарань, а також захищати права засуджених;
- проводити заходи для безпеки ядерних і радіаційних обʼєктів, захищати критичну інфраструктуру;
- організовувати поховання померлих;
- охороняти навколишнє середовище та заповідники;
- допомагати людям і бізнесу, які не порушують цей закон.
Людям та бізнесу в окупації теж заборонено співпрацювати з окупантами, але можна:
- виплачувати та доставляти людям пенсію чи грошову допомогу;
- допомагати забезпечувати права людини;
- проводити цивільний захист населення;
- захищати культурні цінності;
- вирішувати гуманітарні проблеми, надавати медичні та соціальні послуги;
- виготовляти та продавати ліки;
- надавати гуманітарну допомогу;
- надавати населенню послуги ЖКГ;
- працювати у сферах енергетики, а також у нафтогазовій та вугільній, на ринках електрики та газу, якщо енергоресурси не постачаються на територію країни-агресора;
- проводити освітню діяльність без пропаганди окупації та без встановлення стандартів освіти країни-агресора;
- проводити заходи для продовження відбування покарань, а також захищати права засуджених;
- організовувати поховання померлих;
- охороняти навколишнє середовище та заповідники;
- працювати у банківській та фінансовій сфері, якщо нагляд здійснюється Нацбанком України;
- працювати у сфері електронних комунікацій та пошти;
- перевозити вантажі та пасажирів;
- виробляти сільськогосподарську продукцію;
- працювати у сфері торгівлі та громадського харчування.
Також уряд пропонує внести зміни до Кримінального кодексу щодо покарання за колабораціонізм. Там хочуть зазначити, що колаборантами вважатимуться ті бізнесмени, які добровільно почнуть співпрацювати з окупаційними адміністраціями.