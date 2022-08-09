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Уряд підготував законопроєкт про правила роботи влади та людей в окупації. Що вважатиметься колабораціонізмом, а що ні?

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт про зміни до закону про правовий режим на окупованих територіях України. Він встановить правила, що можна робити владі та людям в окупації, а що ні.

Про це йдеться в законопроєкті № 7646.

Законопроєкт передбачає, що будь-які звʼязки людей, бізнесу й органів державної влади з представниками окупаційних адміністрацій, військовими країни-агресора тощо заборонені, окрім певних винятків. Уряд визначає, що на окупованих територіях проводиться розвідка та контррозвідка, а також боротьба з тероризмом. У звʼязку з цим будь-яка співпраця з окупантами не повинна завдавати шкоди Україні.

Українські державні органи на окупованих територіях можуть:

  • проводити заходи із забезпечення прав і свобод людей;
  • проводити оперативно-розшукову діяльність;
  • проводити досудове розслідування;
  • вирішувати гуманітарні проблеми;
  • забезпечувати населення послугами ЖКГ;
  • дотримуватися міжнародних договорів, Женевських конвенцій та гуманітарного права;
  • захищати культурні цінності;
  • проводити цивільний захист населення (гасити пожежі, проводити евакуації, захищати від епідемій, ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій);
  • проводити заходи для продовження відбування покарань, а також захищати права засуджених;
  • проводити заходи для безпеки ядерних і радіаційних обʼєктів, захищати критичну інфраструктуру;
  • організовувати поховання померлих;
  • охороняти навколишнє середовище та заповідники;
  • допомагати людям і бізнесу, які не порушують цей закон.

Людям та бізнесу в окупації теж заборонено співпрацювати з окупантами, але можна:

  • виплачувати та доставляти людям пенсію чи грошову допомогу;
  • допомагати забезпечувати права людини;
  • проводити цивільний захист населення;
  • захищати культурні цінності;
  • вирішувати гуманітарні проблеми, надавати медичні та соціальні послуги;
  • виготовляти та продавати ліки;
  • надавати гуманітарну допомогу;
  • надавати населенню послуги ЖКГ;
  • працювати у сферах енергетики, а також у нафтогазовій та вугільній, на ринках електрики та газу, якщо енергоресурси не постачаються на територію країни-агресора;
  • проводити освітню діяльність без пропаганди окупації та без встановлення стандартів освіти країни-агресора;
  • проводити заходи для продовження відбування покарань, а також захищати права засуджених;
  • організовувати поховання померлих;
  • охороняти навколишнє середовище та заповідники;
  • працювати у банківській та фінансовій сфері, якщо нагляд здійснюється Нацбанком України;
  • працювати у сфері електронних комунікацій та пошти;
  • перевозити вантажі та пасажирів;
  • виробляти сільськогосподарську продукцію;
  • працювати у сфері торгівлі та громадського харчування.

Також уряд пропонує внести зміни до Кримінального кодексу щодо покарання за колабораціонізм. Там хочуть зазначити, що колаборантами вважатимуться ті бізнесмени, які добровільно почнуть співпрацювати з окупаційними адміністраціями.