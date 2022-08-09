Вчені зафіксували найкоротшу добу на Землі з моменту винаходу атомного годинника

Доба 29 червня 2022 року була на 1,59 мілісекунди меншою від звичайної, 24-годинної. Про це повідомила Міжнародна служба обертання Землі та системи відліку, що відповідає за глобальний хронометраж.

Попередній рекорд був 19 липня 2020 року, коли доба була на 1,47 мілісекунди коротшою ніж зазвичай. Вимірюють це за допомогою атомного годинника — це стандартизований пристрій для вимірювання часу, що використовує як стандарт частоту електронного переходу між енергетичними рівнями в атомах. Ця частота настільки стабільна, що атомний годинник дозволяє вимірювати час точніше, ніж астрономічні методи.

Денніс Маккарті, колишній директор служби часу Військово-морської обсерваторії США, розповів, що останні кілька років Земля почала прискорюватися. Дослідники не мають остаточної відповіді на те, як і чому Земля обертається трохи швидше, але це може бути повʼязане з рухом Землі через танення льодовиків. Земля трохи більша у ширину, аніж у висоту, що робить її сплюснутим сфероїдом, де льодовики тиснуть на земну кору на Північному та Південному полюсах. У міру танення льодовиків тиск на верхню і нижню частину планети зменшується, що піднімає кору вгору і робить Землю круглішою. Кругла форма допомагає планеті обертатися швидше. У міру того як Земля стає круглішою, її маса стає ближче до її центру, що збільшує швидкість її обертання.

Це те саме явище, яке фігуристи використовують для збільшення і зменшення швидкості: коли вони витягають руки від тіла під час обертання, їм потрібно більше зусиль для обертання. Коли вони притискають руки до тіла, їхня швидкість збільшується, тому що маса їхнього тіла ближче до центру тяжіння.

Відколи дослідники почали вимірювати швидкість обертання Землі за допомогою атомного годинника (з середини XX століття), швидкість обертання Землі сповільнювалася. У таких випадках наукова спільнота додає до години додаткову секунду. За даними EarthSky, з 1972 року додали 27 секунд. Оскільки Земля тепер обертається швидше, необхідно прибрати додаткову секунду, щоб встигнути за відліком реального часу.

Згідно з дослідженням 2020 року, коли динозаври ще ходили планетою 70 мільйонів років тому (тобто до атомного годинника), доба на Землі тривала близько 23,5 години. За даними NASA, з 1820 року вчені зафіксували уповільнення обертання Землі.