ЗМІ: На кордоні з ЄС російські вантажівки замінюють на європейські, щоб обходити санкції

Російські товари все ще їздять через кордон з Європейським Союзом, але не російськими вантажівками. Машину змінюють прямо на кордоні з боку росії — і далі вантаж везе автівка з ЄС.

Про це пише Yle.

«Порожню машину везуть на російську сторону кордону. Там вона завантажується, а потім я везу вантаж назад», — розповів журналістам водій автівки, зареєстрованої в Латвії, Андрій Моцевіц.

Перевантажують товар з російської вантажівки на його по інший бік кордону, в зоні російської митниці.

8 квітня Європейський Союз заборонив рух своєю територією російським і білоруським вантажівкам. Росія не відповіла тим же, тому європейські вантажівки все ще можуть працювати в рф.

Але зазвичай вантажівки просто зупиняються на кордоні, щоб привезти чи забрати вантаж. Іноді на російському боці кордону просто міняють машину, яка керує причепом, і цей тандем приїжджає до Фінляндії. Це також дозволено.

«Якщо фінський тягач має російський причіп, це тлумачиться як фінська комбінація, і його перевезення через кордон цілком законне», — каже головний інспектор митниці Яркко Фагерстрьом.