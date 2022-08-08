СБУ заявила про затримання кілерів, які мали вбити Резнікова та Буданова

Служба безпеки України заявила про затримання групи кілерів, які планували вбивство міністра оборони Олексія Резнікова та начальника Головного розвідувального управління Міноборони Кирила Буданова.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Спецслужба знешкодила диверсійно-розвідувальну групу головного управління генштабу зс рф. Окрім Резнікова та Буданова, зловмисники планували вбивство громадського активіста та радника одного з міністрів. За інформацією «Бабеля», мова про одного з керівників «Національного корпусу» Сергія Коротких та радника голови МВС Антона Геращенка.

За вбивство кожного з них російські «куратори» обіцяли винагороду в розмірі від $100—150 тисяч.

ДРГ сформували кадрові співробітники воєнної розвідки рф. До її складу увійшов мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі бойовиків «лнр» брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході.

За завданням координатора саме він, використовуючи свої зв’язки в кримінальних колах, підшукував кілера для вчинення замовних убивств. На його пропозицію відгукнувся мешканець Києва. За $5 тисяч він погодився ліквідувати українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими. «Це вбивство мало стати «тестовим випробуванням» перед виконанням основних завдань ворога», — заявили в СБУ.

Для замаху на керівників оборонних відомств «звʼязковий» вирішив особисто прибути на підконтрольну українській владі територію. Тут разом зі спільником вони мали підготувати план «ліквідації» і подати його на затвердження своїм керівникам в рф.

Зловмисник заїхав до України через територію білорусі. Співробітники СБУ зафіксували його прибуття до Волинської області через контрольно-пропускний пункт «Доманове» і зустріч зі спільником. Контррозвідники СБУ із залученням бійців спецпідрозділу «Альфа» затримали обох зловмисників у Ковелі.

Обом затриманим повідомили про підозру в державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану та умисному вбивстві.